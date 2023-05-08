美媒：美国及盟友关注中国对终结俄乌战争的潜在角色

美国媒体报道，美国和欧洲官员说，他们相信乌克兰拟定的春季攻势或为基辅与莫斯科年底前的和平谈判铺平道路，而中国可协助将俄罗斯带上谈判桌。

美国《华尔街日报》星期天（5月7日）报道，西方国家鼓励谈判并寻求让中国在谈判中发挥作用的意愿代表他们的思维出现转变，当中美国的转变尤为明显。由于中国长期支持俄罗斯，令美国对中国参与和谈持高度怀疑态度。美国国务卿布林肯最近公开表达谨慎乐观态度，认为中国可能帮助化解这场冲突。

上述欧美官员说，西方国家的态度转变，基于意识到俄乌双方都没有能力继续无限期交战，而且应该检验中国在国际和平谈判中发挥作用的意愿。尽管如此，西方国家仍然无法确定俄罗斯是否愿意在总统普京领导下进行停火谈判。

对谈判的兴趣使华盛顿与部分欧洲国家的立场更趋一致。这些国家渴望看到俄乌冲突结束，或者至少事态有所缓和，并非常希望今年讨论出部分解决方案。美国、英国和其他国家曾公开表示，应该尽力支持乌克兰打败俄罗斯。

美国国家安全委员会发言人霍奇说：“我们已明确表达将继续支持乌克兰捍卫自己的国家免受俄罗斯的无端入侵，这种支持将持续下去。令人遗憾的是，我们没有看到任何迹象表明俄罗斯准备停止对乌克兰人民的攻击。这就是为什么我们致力于继续帮助乌克兰保护他们的人民免受俄罗斯的侵略。”

法国总统马克龙已非常明确地推动乌克兰在春季攻势后寻求与克里姆林宫谈判。美国白宫和国务院官员长期以来也认为所有战争均可在谈判桌上结束，但表示这需要俄方展现真正的兴趣，才能真诚地开展谈判。美国向乌克兰提供的军事援助，旨在让基辅在谈判桌上处于更有利的位置。

据欧洲官员称，美国国家安全委员会的主要官员赞成俄乌谈判，美国国务院和美国中央情报局则持怀疑态度，希望先看乌克兰春季攻势进展如何，然后才考虑外交解决途径。

美国国家安全委员会发言人否认欧洲方面有关美国政府内部存在分歧的说法。美国国务院和中情局没有回应《华尔街日报》的置评请求。