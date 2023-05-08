男子火车上被人持刀杀害 网民质疑凶器如何过安检

中国一名男子在列车上被人持刀杀害，不少网民质疑，中国铁路安检平时相当严格，为何这次行凶者的刀却可以通过安检带上火车。

据新京报及成都日报锦观新闻报道，近日有网民发布视频称，5月4日从株洲开往耒阳方向的列车上发生一起持刀伤人致死案。

随后有受害者亲属在网上发文称，持刀伤人者疑似从衡山站携带一把18公分的刀具上车，并于列车开动后10分钟左右，持刀将其表弟杀害。该亲属认为，铁路方对表弟的死亡有不可推卸的责任，“我们的疑惑是，为什么持刀者可以携刀上车”，并质疑列车员抢救过程中忘带急救箱钥匙，贻误抢救时机。

网传视频还显示，受害者的母亲质问铁路有关人员，“这么长一把刀，你们怎么可以随意就让他带上车”。

公开资料显示，K435次列车是一列空调快速旅客列车，首发站为武昌，终点站为惠州，由中国铁路广州局集团有限公司运营。

广州铁路公安局衡阳公安处星期天（5月7日）证实，网传5月4日晚K435次列车上一男子被人持刀杀害一事属实，且凶手有案底。

警方知情人士称，凶手是重庆人，今年35岁，“2014年和2017年（凶手）曾两次持刀伤人，2010年和2011年曾两次被强制戒毒，（这次作案使用的）凶器是一把小刀。”

广州铁路公安局衡阳公安处一名民警说，事发时间为5月4日晚上10时许，当时K435次列车行驶至湖南省衡山县到衡阳市之间，受害者家属正与集团公司、车务处和车站派出所沟通。

事件引起网络舆论关注，#男子火车上被陌生人持刀杀害#的话题星期天（5月7日）也一度冲上微博热搜。

在凶手行凶过程和动机都还没有官方调查结果的情况下，网友最为关注的是当时凶手是如何通过火车站安检、将凶刀带上火车的。

网民纷纷对铁路部门提出质疑，说平时自己进火车站，连指甲钳、剃须刀、挂在钥匙串上的小刀、电钻等都无法带进去，一过闸机就被识别出来没收了，可为何这名行凶者却可以把18厘米长的刀安全通过安检，带上火车，最后引发悲剧。

另据中国新闻周刊报道，广州铁路公安局衡阳公安处宣传教育室工作人员星期一（5月8日）回应案件称，嫌犯已被刑拘，案件正在调查，广铁集团及相关部门正与家属进行善后处理。

针对网友关注刀具是如何带上火车的问题，广铁集团12306工作人员说，铁路旅客禁止携带锐器，若携带日用刀具则“刀刃长度不得超过60毫米”，若超出规定长度不能携带或办理托运。

该工作人员还说，列车上暂时没有配备医务人员的要求，但要求配备药箱，而药箱是否配备钥匙以及有何种药品，要视具体列车情况。

根据2022年7月1日起施行的《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》，管制刀具为明确禁止托运和随身携带的物品；锐器例如菜刀、水果刀、剪刀、美工刀、裁纸刀等日用刀具（刀刃长度超过60毫米），手术刀、刨刀、铣刀等专业刀具为禁止随身携带但可以托运的物品。