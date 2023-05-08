深圳富豪陈红天旧物业红磡祥祺中心被标售

全球经济过去数年受冠病疫情影响，不少公司陷入财务困境，当中包括中国大陆房地产发展商，如今被迫变卖物业，甚至部分被接管，深圳富豪陈红天原本拥有的红磡祥祺中心是其中被接管的物业。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，深圳富商陈红天旗下的祥祺集团在2015年和2016年间，以约70亿港元（12亿新元）连买下三个物业，最大笔交易为45亿港元向会德丰购入的红磡One HabourGate东座（现名祥祺中心），上月已被接管。

第一太平戴维斯（Savills Plc）获接管人委任为独家代理负责标售祥祺中心。据悉，这个物业由一座临海超甲级写字楼及一座商铺组成，总楼面面积合共约27.9万平方尺，并配置155个车位。由原业主提供的去年物业估值约为70亿港元。

第一太平戴维斯说，这个物业由接管人推出作全球招标，截标日期为今年8月28日。

第一太平戴维斯投资部首席资深董事温武忠说，这次标售的物业为永明金融的总部，邻座则为国寿海外总部。证明物业无论是其位置、周边环境以至设备质素，均备受大型跨国企业追捧，投资自用两相宜，相信这次出售将再次吸引大型企业。

第一太平戴维斯首席执行官投资办副资深董事郑浩贤补充，这次标售的物业出租率达84%，租务回报稳定。

资料显示，这个物业由会德丰地产兴建并于2016年落成，同年全幢商厦连商铺由深圳祥祺集团主席、中国全国政协委员陈红天以45亿港元购入，以作集团在港的总部及长期投资。该物业命名为祥祺中心，但早前被恒生银行接管。