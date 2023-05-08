美媒：美制裁推动中企不依赖最先进芯片开发尖端人工智能

美国的制裁行动正促使中国科技公司加快研发步伐，寻求在不依赖美国最先进芯片的情况下开发尖端人工智能（AI）。

美国《华尔街日报》星期天（5月7日）报道，该报在评估研究论文及采访相关员工后发现，中国公司正研究一些能使用相对较少或没那么强大的半导体设备打造出尖端AI性能的技术。这些公司也在研究如何结合使用不同类型的芯片（也称晶片），以避免过于依赖任何一种硬件。

中国通讯设备供应商华为技术有限公司、搜索公司百度和电商巨头阿里巴巴集团等多家公司，都在设法更有效使用现有电脑芯片。

研究人员和分析师称，使用这些变通方法追赶美国AI领头羊公司仍是重大挑战。有些实验已让人们看到了发展前景，这种研究如果成功推进，中国科技公司或许能够克服美国制裁带来的困境，并更具韧性地面对未来的限制。

华为和百度对有关报道不予置评。阿里巴巴未回应《华尔街日报》的置评请求。

目前将类似ChatGPT的模型商业化的竞赛日益升温，全球各地的公司都急需更强大的芯片，并在想方设法更有效地使用芯片，以压低激增的AI开发成本。

中国公司员工、AI研究人员和行业分析师称，对中国公司来说，更关键的议题是，美国的制裁已令它们难以获取英伟达等美企制造的最先进制程芯片，而为了打造对标ChatGPT的产品，这些中国公司已迅速消耗其现有的美国芯片库存。

美国商务部去年10月对向中国供应芯片实施全面限制，此后拜登政府已暗示可能实施进一步制裁。

美国政府实施的制裁导致中国企业无法获得英伟达研发的、AI开发行业内最受欢迎的A100芯片，以及英伟达今年3月推出的演算能力更强大的下一代版本H100芯片。

英伟达设计了降级版芯片专供中国市场，分别为A800和H800，以符合制裁要求。这两种改良版芯片都降低了芯片之间的通信能力。