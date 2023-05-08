中国电商物流指数4月继续上涨

随着清明假期和“五一”小长假刺激中国国内消费进一步恢复，中国电商物流指数4月录得109点，较上月提高0.7点，超过2022年全年最高值。

中国物流信息中心官网星期一（5月8日）公布上述中国物流与采购联合会调查的数据，显示随着中国国内消费进一步恢复，电商物流指数呈现连续上涨态势，电商物流总业务量增幅扩大。

伴随数据的分析称，随着清明和“五一”假期期间消费进一步恢复，电商物流指数呈现连续上涨态势，供需两端表现良好。其中，需求端继续保持强劲复苏，电商物流总业务量和农村电商业务量实现连续四个月上涨，电商物流总业务量增幅扩大；供给端方面，成本指数结束连续七个月上涨，企业成本压力有所缓解。

在九个分项指数中，电商物流总业务量指数比上月提高2.3个点，增速加快；农村电商物流业务量指比上月增长1.8个点。供给端各分项指数继续保持整体上升趋势。人员指数实现止跌回升，物流时效指数提高2.4个点，在实现连续四个月上涨后于本月重返100点以上。库存周转指数、履约率指数和满意率指数也继续回升，履约率指数、满意率指数和实载率指数均创出自2021年11月以来的最高值。

分析称，目前电商物流指数供求两端离疫情前均值仍有一段距离，但加速恢复态势将有望保持，在消费活力不断提升的带动下，5月中国电商物流指数有望重返110点以上。