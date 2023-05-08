中国外长秦刚将访问德法挪威

中国国务委员兼外交部长秦刚将从星期一（5月8日）起，访问德国、法国和挪威。

中国外交部星期一在官网宣布，应德国外长贝尔伯克、法国外长科隆纳、挪威外交大臣维特费尔特邀请，秦刚将于5月8日至12日访问德国、法国、挪威。

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上就中德关系表示，中德建交50多年来，始终坚持相互尊重、平等相待、求同存异、互利共赢，不仅推动了中德合作，也引领了中欧关系发展。

汪文斌说，秦刚此访将同德方加强对话沟通、深化互利合作，共同推动中德全方位战略伙伴关系健康稳定发展。

对于中法关系，汪文斌说，中法同为联合国安理会常任理事国和独立自主大国，在中国国家主席习近平和法国总统马克龙的共同引领下，中法关系保持良好发展势头，两国战略沟通富有成效，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持良好沟通协作。

汪文斌也介绍了秦刚的访法安排，秦刚将同法方就落实好两国元首达成的各项共识，促进双方各领域交流合作，推动中法全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，深入交换意见。

秦刚还将同法国外长科隆纳举行中法高级别人文交流机制牵头人磋商，以筹备2024年中法建交60周年暨中法文化旅游年为契机，就两国下阶段人文领域交流合作全面对表。

马克龙和贝尔伯克早前先后访问中国，马克龙上个月在访华期间接受欧美媒体的访问时说，在台湾课题上不应被卷入由美国节奏和中国大陆过度反应驱动的一场危机。欧美政治人物和评论员批评马克龙的这番言论，美国前总统特朗普就指他拍中国的马屁（kissing ass）。

马克龙之后强调，法国在台湾问题上立场保持不变，支持维持现状，也不会在这个课题上成为美国的附庸。

德国外长贝尔伯克在中国与秦刚会面时，呼吁中国大陆不要对台湾动武，并指台海军事态势升级对全世界都是“可怕的场景”。秦刚则为大陆军事行动辩护，称台海紧张局势是境外势力作用所致。贝尔伯克也在中国与中共政治局委员、中央外办主任王毅会面。