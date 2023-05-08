雪松下属公司涉嫌非法吸存 实控人张劲被刑拘

中国民营企业雪松控股下属的广东圆方投资有限公司等，因涉嫌非法吸收公众存款已被立案查处。公安机关已对主要犯罪嫌疑人、雪松控股的实际控制人张劲采取刑事强制措施。

据财新网报道，广州市公安局黄埔分局星期天（5月7日）发布公告称，公安机关已提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计，已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。目前案件正在进一步侦办中。

公开资料显示，张劲今年51岁，是湖南宁乡人，本科就读于深圳大学金融系。

据张劲自述，他的第一桶金来自资本市场。他投资房地产，也投资过中国第一家风投：深圳中小企业创业投资有限公司。

1997年，张劲在广州创立雪松控股。公司以贸易融资起家，涉猎领域包括大宗商品、供应链、化工产业、房地产等。

雪松控股2015年的营业收入有593亿元（人民币，下同，约113.53亿新元）。不过，该公司的营业收入在隔年开始突飞猛进，即飙升至1570亿元，跃居广州民企第一。2017年，雪松的营收规模继续高速增长，达到2210亿元。2018年7月，雪松控股跻身“世界500强”，此后连续四年上榜。

据报道，雪松控股的营收快速增长，是因为该公司是在从事融资性贸易。所谓融资性贸易，是指企业间借助贸易之名、行拆借融资之实。在现实中，一些贸易企业缺乏足够的资信，难以从金融机构获得融资。因此它们通过与信用良好的企业合作，虚构贸易周转，并将与这些信用良好的企业发生交易的票据用于融资。这就使得相关企业账面上的营业收入和存货大幅上升。

除了通过此方式从金融机构获得融资，雪松控股旗下还设立了诸多理财公司，对外发行理财产品，而其底层资产，就是雪松与供应链上的贸易企业之间的“应收账款”。

自2021年4月起，雪松控股旗下的理财产品陆续出现逾期，但彼时雪松还能按时支付利息；2022年1月，雪松承认已无力支付利息。财新网引述权威渠道披露，不包括雪松信托在内，雪松旗下的理财产品“爆雷”的规模约为200亿元。在雪松“爆雷”以后，诸多中小债权人通过信访、上诉等诸多手段，希望能够拿回本金。

2022年5月，雪松控股多名高管就被广州市经侦带走配合调查，其中包括张劲。财新网引述知情人士透露：“当时带走了至少20名高管，很多人问完话后陆续出来了。”这名知情人士也说，但张劲始终处于被控制状态。2023年2月，经侦的调查方向具体到了雪松旗下每位理财师的行为，方向则指向非法吸收公众存款。

官方正式宣布刑拘张劲，距离他2022年5月被带走，整整过去了一年。一名接近广州市政府的人士称：“当时的考虑是，如果张劲能够在一段时期内还钱，那么根据相关政策，或许他还能免于刑事处罚。”

这名接近广州市政府的人士也说，“雪松爆雷这么久，现在该有个说法了”，并称在最近一个月里，广州市又开展了新一轮关于地方国企与雪松之间的交易排查，“要确定地方国企究竟踩了多大的坑”，以便相关部门开展下一步工作。