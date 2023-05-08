中国防长会见巴国海军参谋长：中巴两军拓展交往新领域

中国国防部长李尚福星期一（5月8日）会见巴基斯坦海军参谋长尼亚兹时说，两军应拓展交往新领域，携手维护好两国和地区安全利益。

据中国国防部微信公众号“国防部发布”消息，李尚福星期一上午在北京会见巴基斯坦海军参谋长尼亚兹。

李尚福说，中国国家主席习近平高度重视中巴关系，去年三次与巴基斯坦总理谢里夫会面。中方愿同巴方共同落实好两国领导人重要共识，进一步密切高层交往和战略沟通，把中巴关系打造成共建人类命运共同体的典范。

李尚福也说，中巴两军关系是两国关系的重要组成部分，双方在团组互访、联演联训、装备技术、打击恐怖主义等领域的合作都取得很好成效，两国海军合作也日益深入。两军应拓展交往新领域、打造合作新亮点，不断提高应对各种安全风险和挑战的能力，携手维护好两国和地区安全利益。

中共中央军委副主席张又侠4月26日在北京会见巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔。

张又侠当时说，中巴是全天候战略合作伙伴和“铁杆”朋友，中方始终将巴置于周边外交优先方向。中国军队愿同巴军队进一步深化拓展务实合作，携手维护两国共同利益和地区和平稳定。

另据路透社报道，中国政府至今尚未透露，是否寻求巴国允许中国军方使用中资建造的巴基斯坦瓜达尔港。

美国五角大楼此前认定中国日后可能在瓜达尔港设立军事基地。若真如此，印度政府将对中国军方实力在自家后院日益增长感到担忧。

中国2017年在印度洋西北部边沿的吉布提设立首个海外军事基地，引起印度关注。

新德里去年对中国调研船到访斯里兰卡战略港口表达关切。2014年，斯里兰卡允许中国潜水艇和战舰停泊科伦坡港口，而激怒印度。