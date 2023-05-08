藏族知名导演万玛才旦因病逝世 终年53岁

中国著名藏族导演、编剧、作家万玛才旦因突发疾病医治无效，于星期一（5月8日）在西藏逝世，终年53岁。

中国美术学院星期一（5月8日）通过官方微博发布讣告称，身为中国美术学院电影学院教授的万玛才旦，因突发急病医治无效，于5月8日凌晨在西藏逝世。

讣告还说，因事发突然，中国美术学院将协同万玛才旦家人处理后续事宜，有关信息将及时公告。

公开资料显示，万玛才旦1969年12月出生于青海海南藏族自治州，先后毕业于西北民族大学、北京电影学院，2003年开始电影编导工作。

他在2005年因长片处女作《静静的嘛呢石》引起影坛关注，获得第25届中国电影金鸡奖最佳导演处女作奖，第九届上海国际电影节亚洲新人奖最佳导演奖，第10届釜山国际电影节新浪潮特别奖，第30届香港国际电影节“国际影评人联盟奖”等10项国内外电影节奖项。

一直在记述藏地的万玛才旦，通过一部部电影给出了不同视角的西藏。他的主要电影作品还包括《寻找智美更登》《老狗》《五彩神箭》《塔洛》《撞死了一只羊》《气球》等，曾在中国电影金鸡奖、威尼斯电影节等电影节展中斩获重要奖项。

除了电影作品，万玛才旦海视双语作家和文学翻译家，著有汉语小说集《流浪歌手的梦》《嘛呢石，静静地敲》《塔洛》《撞死了一只羊》《乌金的牙齿》，藏语小说集《诱惑》《城市生活》《岗》，主要翻译作品集有《西藏：说不完的故事》《德本加小说集》等。

他的文学作品也获得了青海文学奖、林斤澜短篇小说奖、花城文学奖、章恰尔文学奖等多种奖项，并被翻译成英语、法语、德语、西班牙语、捷克语、日语、韩语等多国语言出版发行。

据澎湃新闻报道，今年2月开机的《陌生人》或成为万玛才旦的遗作。根据剧组消息，电影已于日前杀青。此外，万玛才旦执导的待上映电影还有《雪豹》，该片预定档期在2023年。