德国气候特使促中国寻求煤炭替代品 以保障未来能源安全

德国气候特使珍妮弗·摩根说，与其依赖新建的燃煤发电厂，中国必须寻找替代解决方案，以保障未来的能源安全。

德国国务秘书、气候特使珍妮弗·摩根（Jennifer Morgan）在香港《南华早报》星期一（5月8日）刊发的专访中，表达她对中国煤炭厂发展的关切。

摩根上月接受南早专访时说：“我们现在必须共同思考能源安全和气候安全等议题。我们希望中国能探讨其他方法保障能源安全，不单只是依赖煤炭。”

摩根也说，德国也有能源安全的考量，但选择兴建更多再生能源设施，让能源供应系统更有效率，可平衡能源供需。

她说：“这是我们通过去年俄乌战争学到的深刻教训。我们已完全舍弃使用俄罗斯提供的石化能源，因此保障能源安全的最佳方式，便是建造再生能源设施……也有利于增进（能源）效率。”

据报道，过去两年受经济和天气因素影响，中国各地出现电力短缺情况，因此加大使用燃煤发电。此前，为响应中国国家主席习近平2020年9月的号召，即中国将争取2030年前二氧化碳排放达到峰值、努力争取2060年前实现碳中和，中国尝试减少使用燃煤发电，但在遇到电力短缺时，重新强调以燃煤发电为重。

报道引述能源与清洁空气研究中心和全球能源监测提呈的报告称，中国省政府去年批准兴建总计106个吉瓦产能的燃煤发电厂，写下2015年核批数量的新高。