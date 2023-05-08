中共辽宁省委巡视组原组长被双开

中共辽宁省委巡视组原组长李超因严重破坏营商环境被“双开”（开除党籍和公职）。

中央纪委国家监委网站星期一（5月8日）公布辽宁省纪委监委通报且已查处的破坏营商环境典型案例。

省委巡视组原组长李超被指从1998年至2018年，在担任盘锦大洼县公安局局长、盘锦市公安局副局长、朝阳市公安局局长、鞍山市公安局局长期间，多次接受请托，利用职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，在消防监督检查、工程承揽等方面为多人谋取利益并非法收受巨额财物。

辽宁省纪委监委通报，李超多次向私营企业主借款，用于个人出借获取利息等，严重破坏营商环境。他还存在其他严重违纪违法和涉嫌犯罪问题。

李超在2023年5月被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关审查起诉。

辽宁省纪委监委也通报，省公安厅原巡视员董雪峰在执法环境领域破坏营商环境。

董雪峰被指从2003年至2014年在担任省公安厅政治部副主任、主任，锦州市公安局局长，省公安厅副厅长期间，多次接受请托，利用职务上的便利干预插手市场经济活动，为多人在企业经营、案件处理等方面提供帮助，非法收受巨额财物，严重破坏营商环境。董雪峰还存在其他严重违纪违法和涉嫌犯罪问题。

董雪峰在2023年5月被开除党籍，取消退休待遇，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关审查起诉。