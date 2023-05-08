台湾立法院初审通过增设国际事务处

台湾立法院司法及法制委员会星期一（5月8日）初审通过“立法院组织法”部分条文修正草案，明定立法院未来将增设国际事务处。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，有鉴于近年各国国会议员造访台立法院人数与次数明显增多，立法院长游锡堃日前接受专访时说，期盼借由修正“立法院组织法”增设国际事务处。立法院人士指出，国会能更弹性协助拓展与各国的外交情谊，比照各国国会成立国际事务处，有其迫切需要。

台湾立法院司法及法制委员会星期一审查“立法院组织法”部分条文修正草案，包括民进党团、国民党团、台湾民众党团、时代力量党团皆各自提出党团版本，并邀请立法院秘书长林志嘉等人列席备询。

国民党立委吴怡玎询问，立法院现在几位同仁负责国会外交事务、国际事务处预计的员额以及大概的分工。

林志嘉说，现在国会外交的相关业务主要由秘书处公关组负责，大概有八位成员，国际事务处总共分为四个科，包括国会交流科、国际合作科、国际传播科及礼宾事务科，总员额为20位，全部都是专职的公务人员身份，所以不会有外国人或实习生。

国民党立委李德维质询时说，朝野党团都支持这项修法，倘若未来修法通过后，国际事务处何时会成立，林志嘉答询时说，如果能够在这个会期三读通过，立法院就有法源可以筹备，最快下个会期就有国际事务处。

国民党立委王鸿薇询问，未来立法院成立国际事务处，每年会增加多少预算，立法院主计处人员说，初估人事费约3324万新台币（143万新元），林志嘉则说，维持现有的国会外交业务费用2260万新台币，若有必要再逐步增加。