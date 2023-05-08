港民青局长称派团赴联合国讲好香港妇女故事

联合国消除对妇女歧视委员会星期五（5月12日）将在瑞士日内瓦举行会议审议香港政府提呈的报告，香港民政及青年事务局局长麦美娟受访时说，香港代表团将在会上竭尽所能说好香港妇女故事。

据《星岛日报》报道，香港民政及青年事务局常任秘书长林雪丽将率领10人代表团，随中国代表团一同出席会议。

麦美娟与林雪丽受访时说，留意到国际社会对香港妇女情况有不实报道，如引述“匿名女性”称在反修例风波中遭遇警方不公对待，将不遗余力在会议上讲解真实香港故事，澄清香港妇女权益获得保障。

港府早前根据《消除对妇女一切形式歧视公约》提交的报告，将作为中国报告的一部分，在本周会议上审议。

麦美娟说，香港妇女发展足以交出优异的成绩表，例如自2004年起委任女性加入政府咨询及法定组织的基准就已定为25%，此后逐步增加，在2015年提高至35%。截至去年6月，实际女性比例已达至36.1%。她提及，今年《财政预算案》为妇女自强基金预留1亿港元（1687万新元），令基金年度拨款由过往400万港元增至2000万港元。

对于有意见认为，现代女性追求事业导致生育率下降，麦美娟认为不能将妇女界定为必须生儿育女、照顾家庭的角色，港府制定产假、侍产假、妇女基金等种种工作，正是为了协助妇女兼顾事业与家庭，在不同领域做出自己的成就。

她说，社会固有观念认为，女性必须承担照顾者角色，妇女便会独立审视自己能否胜任，进而影响生育意愿，而正确的观念应是所有家庭成员共同商议谁成为照顾者。

林雪丽则说，妇女事务委员会最近正重点讨论，应如何用好妇女自强基金令更多香港妇女受惠，最终决定供所有非政府组织（NGO）开放申请，助力NGO协助妇女融入职场、支援妇女情绪健康等。

她乐见有NGO提出为渴望重返职场的女性教授面试技巧，也计划带领家庭主妇学习新科技应用，鼓励她们在家做关键意见领袖（KOL）。也有NGO在妇女课堂同一时间安排儿童活动，让前来培训的妇女没后顾之忧，相信对纾缓照顾者压力有帮助。

妇女事务委员会早前发出的问题清单中，包括要求港府回应采取哪些措施保护妇女和女童在参加和平示威时，特别是在2019年反修例抗议期间，免受暴力和骚扰。

林雪丽称，外国对香港偏颇报道多，包括指控警方处理女示威者手法等。麦美娟说，国际会议本应共同探讨如何促进全球妇女免受歧视，现在却被政治骑劫，令不实谣言不断翻炒，让她感到非常失望。她强调港府一定借此机会向国际社会澄清香港妇女实况，以正视听。