中国启动粮食购销领域腐败问题专项整治工作

中国检察机关启动为期八个月的参与粮食购销领域腐败问题专项整治工作，严惩涉粮职务犯罪，促进粮食购销领域管理制度的健全完善。

据中新社星期一（5月8日）报道，中国最高人民检察院印发通知，要求各地检察机关依法办理相关领域职务犯罪案件，加强与监察机关、审判机关、公安机关的衔接配合，建立涉粮犯罪案件办理的“绿色通道”，并要求加强法律适用问题研究，强化案件审查把关，确保办案程序衔接顺畅、办案工作优质高效。

通知还要求，检察机关要积极开展诉源治理，针对办案中发现的有关粮食购销行政管理、企业经营等方面存在的突出问题，就加强和改进粮食购销工作向相关部门、涉案单位提出加强和改进的检察建议，促进堵塞制度漏洞。

此外，最高检还将从2022年以来判决已生效的粮食购销领域职务犯罪案件中，围绕犯罪事实认定、法律适用问题、犯罪形式特点、社会危害表现、衔接配合情况、检察履职效果等要素，公布一批典型案例。

中共中央纪委国家监委曾在2021年部署开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作，查处了一批“胆大妄为、贪得无厌的‘硕鼠’‘蛀虫’”；今年1月，官方发文对专项整治工作进行再动员、再部署。

中国官方此前也公开通报粮食购销领域违纪违法典型案例，包括中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义等人“靠粮吃粮”行为被严肃查处并点名曝光等。有评论认为，这些案例一再表明，当前粮食购销领域腐败问题存量尚未见底、增量还在发生。