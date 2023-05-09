加拿大驱逐一名中国外交官 中方称将坚决反制

加拿大政府宣布驱逐一名被指恐吓加拿大议员的中国外交人员。对此，中国驻加使馆回应称，将坚决采取反制措施。

据加拿大政府网站，加外交部长赵美兰（Mélanie Joly）当地时间5月8日作出上述宣布。

赵美兰说：“我一直表达得很明确，我们不会容忍外国对加内政任何形式的干预。我们已经警告过驻加拿大的外交人员，如果他们从事这种行为，将被驱逐回本国。”

她还说，这个决定是在仔细考虑所有因素后作出的。

赵美兰强调，捍卫民主至关重要，对于这一点加拿大有坚定的决心。

被驱逐的中国外交官赵巍（音译），被指试图恐吓一名加拿大议员及其家人。

加拿大《环球邮报》5月2日引述加国情报机构2021年的机密报告报道，加拿大华裔保守党议员庄文浩因为在国会发起一项动议，批评北京在新疆的“种族灭绝”行为，他和家人因此成为中国政府的针对目标。该报公开了试图恐吓庄文浩的中国外交官的身份，就是驻多伦多的中国领事官员赵巍。

另据中国驻加拿大使馆网站，中使馆发言人5月8日就加方要求中方一名领事官员限期离境发表谈话表示，中方将坚决采取反制措施，由此产生的一切后果由加方承担。

中使馆发言人称，“加拿大政府基于个别政客和媒体所谓‘中国干涉加内政’的谎言，公然宣布中国驻多伦多总领馆一名领事官员为‘不受欢迎的人’，这严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中加双边相关协定，蓄意破坏中加关系。”中方强烈谴责并坚决反对，已向加方提出严正抗议。

发言人称，中国从不干涉别国内政，所谓“中国干涉加内政”毫无根据，是对中方赤裸裸的污蔑抹黑和基于意识形态偏见的政治操弄。加方无理挑衅，严重损害中国外交领事人员合法权益。

发言人称，中方驻加外交领事人员一贯严格按照有关国际公约和中加双边协定依法履职。加政府不仅不保护中方外交领事人员的合法权益，反而刻意迎合反华势力炒作，采取针对中方领事官员的极端行为，中方对此绝不接受。“中方奉劝加方立即悬崖勒马，不要在错误的道路上越走越远。如果加方肆意妄为，中方势将作出坚决有力回击。”