秦刚：炒作“中俄结盟”是以小人之心度君子之腹

中国国务委员兼外交部长秦刚说，个别国家热衷于炒作“中俄结盟”，是“以小人之心度君子之腹”，属于典型的冷战思维。

据中新社5月8日报道，秦刚日前接受沙特《中东报》书面采访时，作出上述表述。

秦刚称，长期以来，中俄关系之所以能够经受住国际风云考验，关键在于找到了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，这条道路坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，致力于相互尊重、和平共处、合作共赢，完全超越了零和博弈、阵营对垒的旧思维旧模式，既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨，代表着时代进步和历史发展的正确方向。

秦刚称，个别国家总是热衷于炒作“中俄结盟”，反映了他们世界观的过时和贫乏，只看到单极世界中的结盟对抗，看不到多极世界里的合作共赢。

他说，乌克兰危机全面升级一年多来，至今依然形势复杂严峻，令人深感痛惜。现实再次证明，冲突战争没有赢家，制裁打压、火上浇油只会导致冲突螺旋升级。

秦刚称，中国不是乌克兰危机制造者，也不是冲突当事方，作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中方没有隔岸观火，更没有递刀拱火，而是始终站在和平的一边，站在正义的一边，为和谈发声，为止战尽力，致力于危机的政治解决。

他说，令人感到遗憾的是，个别国家为了自身地缘政治私利，不愿看到战火尽快平息，炮制各种谣言谬论抹黑攻击中国，还对中国企业实施无理制裁，甚至借口乌克兰问题加紧向台湾出售武器，干涉中国内政。“我相信，世界各国人民的眼睛是雪亮的，谁是谁非，自有公论。中方将继续同国际社会一道，为推动政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。同时，我们坚决反对美国的霸权霸道行径，坚定维护自身的正当权益。”