德国称中国推迟两国财长会谈

德国政府称，中国财政部推迟了原定于星期三（5月10日）举行的中德财长会议。

据彭博社星期二（9日）报道，德国财长林德纳的发言人卡尔维（Nadine Kalwey）在例行新闻发布会上说，林德纳与中国财长刘昆的会谈因“日程安排原因”而推迟，“中方临时提供了另一个会谈日期”。

但卡尔维说，德国政府在后勤上无法安排林德纳在这一日期应约。卡尔维也没有透露林德纳和刘昆何时会面，仅说明会在晚些时候举行。

林德纳原本规划本周出访北京，与刘昆等人会谈，为下个月的中德政府磋商会议奠定一些基础，这是林德纳首次以财政部长的身份出访北京。结束访华行程后，林德纳星期四（11日）将前往日本新潟参加七国集团财长和央行行长会议。

在中国政府推迟中德财政会晤前，德国教育及研究部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）才因访台招致北京的批评。

林德纳和瓦青格都隶属于德国执政联盟三大政党之一自由民主党，其中林德纳是自由民主党主席。有舆论认为，中德财长会谈被北京推迟与瓦青格访台有关。

自由民主党负责外交的议员罗森崔特（Frank Muller-Rosentritt）星期二就在脸书发文说，林德纳的北京行被取消与瓦青格访台有关，并批评中方突然延后行程是“对德国财政部长和自由民主党无礼的冒犯”。