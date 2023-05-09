港警队调降入职要求 日均投考人数增三倍以上

香港警队调降入职要求后，五天内共吸引了290人投考，日均投考人数是调降要求前的三倍以上。

据香港《星岛日报》报道，警队自5月3日公布调整入职要求后，截至5月7日为止的五天以来，共有290人投考警队，平均每天有58人。与2022至2023年度平均每天13人投考的数字相比，增加了3.46倍。

香港警务处人事部招募组警司陈杰峰星期一（8日）在电视节目上说，日前还有从事运输的40岁司机投考，其身高为161厘米，比以往的入职身高要求相差两厘米，但现在终于可以实践儿时抱负；近期也有少数族裔人士投考，对方虽然持大学学位，但过去因中文成绩不符合要求无法入职，如今在新安排下有望从警。

陈杰峰称，身高、体重与“守护香港，服务市民”的核心价值并不挂钩，现今科技发达，警员可佩戴眼镜工作，因此希望调降入职要求可拆墙松绑，建立人才网。

针对新设的“警员中英文笔试”，陈杰峰说，该笔试是参考见习督察的笔试，由公务员事务局辖下出卷员设计，并非纯粹由警队控制，不仅不会影响语文水平要求，也“公平、公正、公开”。

陈杰峰强调，香港警队没有降低录取标准，投考者需要“过五关斩六将”完成七大范畴，包括小组面试、实务事件测试、文笔书写、体能测验、心理评估、品格验证、《基本法》及《国安法》考核和身体检查等，之后再接受一系列学堂训练，才可以服务市民。

随着香港警队人手流失率日趋升高、招聘人数持续低迷，香港警务处上周宣布从5月3日起降低三项入职要求，包括取消最低身高及体重要求、取消“不佩戴矫视工具视力测试”的条件，并增设“警员中英文笔试”。有舆论担忧，降低标准会导致警员素质下降，影响警队执法水平，甚至有网民称“连普通护卫员的要求都高过警察”。