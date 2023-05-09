韩驻华使馆对《环时》不接受韩方批评表示不满

对于中国官媒《环球时报》日前再发表社评表示难以认同和接受韩驻华使馆提出的批评和要求，韩驻华使馆表示不满和遗憾。

据韩联社报道，韩国驻华大使馆官员星期一（5月8日）说，使馆方面日前敦促个别中国媒体不要再对韩国领导人和韩国外交政策进行无理谴责的要求，但未被接受，对此深表不满和遗憾。

该官员称，综合考虑韩中关系的相互依存性和互惠性，并为推动双边关系健康成熟发展，有必要慎重对待有关问题。中国官媒的相关报道有可能对韩中关系产生负面影响。

《环球时报》中英文版于4月23日及28日刊发了《这件事上，韩国外交的“国格”碎了一地》和《尹锡悦这次访美印证了一个评价》两篇社评，对韩国总统尹锡悦在访美前的涉台言论进行强烈指责，还称尹锡悦政府可能是历届韩国政府对美国最不具有民族独立意识的。

韩国驻华使馆本月4日就此向《环球时报》发函提出抗议，并敦促《环球时报》采取措施避免类似情况再次发生。对此，《环球时报》星期一再刊出社评，称一个外交机构以堪称“粗暴”的方式干涉别国媒体的独立报道，是不能接受的；而抗议函中提出的观点以及指责，也难以认同。

社评指出，对尹锡悦政府“媚美亲日的屈辱外交”最严厉的批判来自韩国国内，如果不是因为在涉及中国核心利益，中国人根本没有兴趣去评价。但韩方最近一些涉华公开言行，在中国社会引起了强烈的反感和警惕，这才是助长两国民间“负面认知”的罪魁祸首。

中国外交部发言人汪文斌星期一则说，媒体的观点不代表中国政府立场，但反映了当前中国国内的民意，管好源头是避免负面舆论的关键，希望韩方为此多做建设性的努力。