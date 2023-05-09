中阿巴外长：阿富汗人道援助须与政治考量脱钩

中国、阿富汗和巴基斯坦三国外长星期一（5月8日）发表外长对话联合声明，呼吁对阿富汗人民的人道主义援助，必须与政治考量脱钩。

根据中国和巴基斯坦外交部官网发布的声明内容，中国国务委员兼外长秦刚、阿富汗代理外长穆塔基、巴基斯坦外长比拉瓦尔，5月6日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行中阿巴三方外长对话。

三方强调向阿富汗人民提供持续和紧急人道主义援助的重要性，包括弥补人道主义行动资金缺口的紧迫性。“外长们强调对阿富汗人民的人道主义援助必须与任何政治考量脱钩。”

三国呼吁对阿富汗当前局面承担责任的相关国家，为了阿富汗人民利益，解除对阿富汗单边制裁，归还属于阿富汗的海外资金，为阿富汗经济发展和繁荣创造机会。外长们也呼吁国际社会与阿富汗方面开展建设性接触。

路透社引述国际机构官员报道，由于捐助国寻找应对策略，以解决和应对塔利班政府实施的女性援助工作人员限制令，以及全球不同地区发生的危机日益增多的问题，今年对阿富汗的援助将大幅度减少。

中阿巴三方也在外长对话联合声明中说，注意到阿富汗临时政府多次保证要保护妇女权益。三方呼吁国际社会继续支持阿富汗重建和发展，帮助阿富汗改善治理，加强能力建设，从而有效保护包括妇女儿童、所有社会阶层在内的全体阿富汗人民基本权益。