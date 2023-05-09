英商贸官员访港 促进英港金融科技合作

英国商业及贸易部国务大臣约翰逊（Dominic Johnson）星期一（5月8日）到访香港，目的包括要促进英港金融科技合作。这是五年多来第一位到访香港的英国高级官员。

据路透社报道，约翰逊星期一发推文称，他此次访港是为了促进英国成为香港投资和贸易的主要目的地。他形容香港是世界领先的国际金融中心之一，从金融服务、基础设施到可持续发展，英国和香港都有着共同利益。

约翰逊星期二（9日）也在香港《南华早报》发表评论文章，写道英国将在利益一致的领域与中国大陆和香港接触，但也将坚持英国的价值观，“并阐明我们有权在北京违反其国际承诺或侵犯人权时采取行动”。

他说，英国不会对香港问题视而不见，也不会回避其历史责任。

根据约翰逊星期一在推特发出的数则帖文，他当天已与香港财经与库务局长许正宇、长和集团主席李泽钜和联席董事霍建宁会面。他说，双方讨论了进一步移除贸易堡垒，以及增加两地贸易等问题。约翰逊的会议都是闭门会议，不对媒体开放。约翰逊当天还到数码港参观。

中国外交部发言人汪文斌星期一被问及约翰逊访港一事时，称不了解记者提到的有关情况，但重申香港民众的人权依法得到有效保障，外国无权干涉香港事务。

约翰逊将于星期二结束访问行程，离开香港。