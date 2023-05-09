郭台铭承诺公开BNT冠病疫苗采购全过程

积极争取国民党总统候选人提名的台湾鸿海创办人郭台铭，星期一（5月8日）晚间与16名蓝营立委与议员餐叙，并承诺会在短期内将德国BNT冠病疫苗的采购细节和过程公开。

据台湾《上报》报道，联电荣誉副董事长宣明智邀请16名国民党立委、议员，包括台北市议员张斯纲、徐巧芯、李彦秀，前苗栗县长徐耀昌，国民党立委王鸿薇、万美玲、郑正钤、林为洲、林思铭、马文君、江启臣、谢衣凤、陈玉珍、郑天财、游毓兰和张育美等人。郭台铭的儿子郭守正、弟弟郭台强也参与。

郭台铭会后受访时说，与会众人最关心的还是BNT疫苗的采购状况，他承诺，会将BNT采购细节、过程等陆续在脸书上说清楚，因为真相只有一个。“我们任何政府心中要有人民，人民是最伟大的，人民是最重要的，如果一个政府抛弃了人民，人民也会抛弃他。”

郭台铭也表示，感谢众蓝委和议员，给他这个政治新鲜人很多衷心、忠诚的建议，大家为了国民党胜选要团结。郭台铭说，“立法院不过半，总统做一半”，希望国民党这次能够团结，不只是总统胜选，立委也要过半，这是大家共同关心的议题，也是大家给他的谏言，“这些我都会记录下来，我每天都在进步、每天都在学习。”

针对有些蓝委曾公开挺新北市长侯友宜参选总统，是否会感到尴尬？郭台铭强调，国民党团结胜选是最重要的，国民党没有任何分裂的本钱，也没有不团结的资格，因为连团结都不一定会胜选。郭台铭称，他之前曾说过，最想赢的人就是党主席朱立伦，在党中央领导下扮演好自己的角色，全力的冲刺拼总统胜选、立委过半，奠定台湾不要战争要和平，不要恶斗要经济的共同目标。

与会的陈玉珍受访时补充道，这场餐叙并没有讨论政治，只有讨论BNT疫苗采购的过程和心路历程，郭台铭未来会陆续公开实际状况，与会委员也都觉得要还原给全台湾人知道，“到底为什么当时这么缺疫苗，中央还要挡BNT采购？”

郭台铭过去数度在公开场合提及2021年冠病疫情严重时，他得到德国BNT公司同意购买疫苗，慈济的证严上人也跟他通了两次手机视讯期望买疫苗，但台湾总统蔡英文派时任总统府秘书长、现任海基会董事长李大维指示他不能买BNT疫苗。

不过，台湾总统府坚称政府没有人阻挡疫苗采购，也绝不可能阻挡疫苗采购。