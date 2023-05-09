侯友宜称反对一国两制 民进党批骗选票闹剧

针对新北市长侯友宜称自己反对“一国两制”，民进党批评侯友宜的两岸立场避重就轻，刻意回避“九二共识”，是一场骗选票的闹剧。

据台湾《上报》报道，民进党发言人林楚茵星期二（5月9日）说，北京政府已定调“九二共识”就是“一国两制”，而这样的主张完全不被台湾民众所接受，但国民党内部总对“九二共识”存有幻想，甚至愿意顺从配合演出。她质问侯友宜是否能对中国大陆政府表态，说国民党反对北京单方面定义的“九二共识”。

林楚茵称，台湾前总统马英九最近在中国大陆和国际间宣传“九二共识”“同属一中”，不但接受北京主张“台湾属于中华人民共和国的一部分”的“一中原则”，还说“九二共识又活过来了” 。

对于马英九的说法，林楚茵再质问侯友宜，是否愿意继续照单全收。她称，北京主张的“一国两制”就是要消灭台湾主权、没有“中华民国”的存在空间，侯友宜如果也反对，就该提出具体、务实的方法，否则民众很难相信更无法说服。

林楚茵称，“九二共识”就是“一国两制”，而侯友宜至今仍不断回避是否接受“九二共识”的问题，“难道又是一场骗选票的闹剧？”

侯友宜被视为国民党总统候选人的热门人选，他在两岸议题上的表态也备受关注。侯友宜星期一（8日）在总质询被问及其“九二共识“与中国大陆的“九二共识”是否一样。他回答：“我反对一国两制”。