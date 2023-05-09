民众在台北学府门口持纳粹旗帜

台湾台北发生民众持纳粹旗帜，出现在欧洲学校门口的事件。台湾外交部公布，欧洲和以色列官员对此表达关切，并吁请台湾民众遵守文明世界规范。

综合《上报》《自由时报》和《联合报》报道，有网传信息称，台湾民众曾在4月下旬手持纳粹旗帜，出现在台北欧洲学校门口。纳粹符号本月也在针对台湾特定学府的脸书专页上出现。

台湾外交部星期二（5月9日）在官网上说，欧洲经贸办事处处长高哲夫（Filip Grzegorzewski），以及驻台北以色列经济文化办事处代表柯思毕（Omer Caspi）已分别向外交部反映，两人都对民众手持纳粹旗帜，出现在台北欧洲学校门口这一“恶意行为表达关切”。

外交部说，人民表达意见及言论的自由在台湾皆受到宪法保障，但前述案例显示“仍有极少数民众未能正确了解纳粹标志代表对种族歧视及人权侵害的负面意义，外交部对任何忽视过往惨痛历史，并使用不当方式表达意见的行为表示高度遗憾”。

台湾外交部吁请台湾民众“务必遵守文明世界的规范，尊重各国人民的感受及各族群不同立场”。

台北欧洲学校门口去年也发生民众手持纳粹旗帜事件。两名男子去年11月到学校门口挥舞纳粹旗帜，并发传单抗议，因而各被罚3000元新台币（129新元）。