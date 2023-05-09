中国网信部门进驻斗鱼 督导整改色情低俗问题

中国网信部门星期一（5月8日）宣布派工作组进驻斗鱼平台整改督导，受此影响，斗鱼美股盘前一度跌幅近15%，盘中波动回升，5月8日收报1.08美元/股。

“网信中国”微信公众号星期一发布消息称，针对斗鱼存在的色情、低俗等严重生态问题，国家互联网信息办公室5月8日指导属地湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期一个月的集中整改督导。

斗鱼官方星期二（5月9日）回应称，将积极配合湖北省互联网信息办公室工作组的检查和指导，认真按照监管要求深入开展内容整改等工作。

斗鱼公司还称，目前运营一切正常，将进一步优化平台内容审核机制，履行平台监管责任，营造更加健康积极的网络直播环境。

几天前的4月30日，在网信办发布的《2023年一季度全国网信行政执法与监督工作有序开展》中，斗鱼已被点名批评。

网信办当时称，针对百度、新浪微博、斗鱼、豆瓣等网络平台履行主体责任不力，对其用户发布的信息未尽管理义务，造成淫秽色情、封建迷信、招嫖卖淫、赌博引流、高利借贷等有害信息在网上传播的问题，国家网信办指导属地网信办分别依法约谈相关网站负责人，责令其限期整改，处置相关账号，从严处理责任人，并分别给予罚款的行政处罚。

斗鱼是一家以游戏直播为主的弹幕式直播分享网站，提供视频直播和赛事直播服务，涵盖娱乐、综艺、体育、户外等多种直播内容。

斗鱼2019年7月正式在纳斯达克上市，发行价为11.5美元（约15.2新元），但目前市值不到刚上市时的十分之一。