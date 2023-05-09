台星宇航空飞日班机严重误点 全额退还往返机票

台湾星宇航空一架从桃园飞往日本成田机场的班机，本月6日因遇到强风延迟降落，后续又不断延误导致300多名旅客留宿日本机场引发众怒。星宇航空决定全额偿还受影响旅客往返机票，恐将赔超过570万元（新台币，下同，约24万6300新元）。

综合台湾《联合报》《上报》等报道，星宇航空班机JX800原定5月6日中午12时45分降落日本成田机场，但飞机遇上强风，四度尝试降落失败，途中更一度转往名古屋机场，直到当晚7时50分左右才成功在成田机场降落。然而，这也导致星宇航空后续航班错乱。

星宇航空班机JX801原定6日下午1时45分从成田机场起飞，却因上述事故不断往后延迟，后来决定将JX801航班并入预定下午4时10分起飞的JX803中，原本旅客都已登机，但因天候因素，以及人力调度等问题延误。到了当天深夜准备起飞时，又因成田机场宵禁导致飞机无法顺利起飞，302名乘客仅能领取睡袋和水席地而睡，令现场民众骂声四起。

星宇航空董事长张国炜获悉飞机延误状况后，7日一早也赶往日本向该班机旅客致歉，承诺会让所有人全额退款。张国炜说，即使难以弥补旅客的损失，但这是唯一能做的事，并强调：“做错就承认，不用再瞎掰，该怎么赔偿就阿莎力（干脆）一点。”会尽最大诚意解决，来回都不收费，应该也是业界第一次。

据《ETtoday新闻云》报道，星宇航空公关长聂国维7日指出，目前302名旅客皆已完成退费并致歉，“我们认为我们做的已经够多了，差不多”，也说明没有其他的补偿方案。此外，以星宇航空台北—东京来回机票1万9000元估算，该航班302名乘客全额退费，星宇航空将认赔570万元。

另外，当天除了星宇航空受到天气“侧风”影响，其他航空公司也有多架班机无法顺利起降，包含澳洲廉航捷星航空（JetStar）、乐桃航空等，皆在降落时受怪风干扰而重飞，同样受影响的还有日本航空、全日空、阿联酋航空等。

不过，台湾民航局有官员私下表示，这次事件凸显星宇的应变能力不足，处理方式也需改进，约谈后若发现星宇违反民航法相关规定，会依法给予处分。官员也认为，星宇目前机队数量还不够，一架飞机出现状况，就会影响到后面的航班，这一点星宇应该要注意。

台湾民航局已要求星宇航空出面回应，包含飞安相关的各项航、机务问题，机组员飞时有无合乎规定，以及营运面之航班延误、取消衍生的各项问题，同时要求立即检讨、改善，相关作业已从事发当天开始进行，各项程序目前也正在处理当中。