中国4月进口增速放缓 显示需求低迷

中国今年4月进口总值增幅放缓，显示中国内需依然疲软。

中国海关总署星期二（5月9日）公布，今年前四个月，中国外贸进出口总值13.32万亿元（人民币，下同，约2.55万亿新元），同比增长5.8%，其中出口7.67万亿元，同比增长10.6%；进口5.65万亿元，同比增长0.02%。

其中今年4月进口总值增速同比下降0.8%，出口增长16.8%。

统计显示，今年前四个月，中国对“一带一路”沿线国家进出口4.61万亿元，同比增长16%。其中，对哈萨克斯坦等中亚五国，对沙特阿拉伯等西亚北非国家进出口分别增长37.4%和9.6%。

同期，亚细安继续为中国第一大贸易伙伴，中国对亚细安进出口2.09万亿元，同比增长13.9%，占中国外贸总值的15.7%；对欧盟进出口1.8万亿元，同比增长4.2%，增速较一季度加快2.2个百分点。

统计也显示，今年前四个月，中国有进出口实绩的民营企业41.5万家，同比增加8.9%，民营企业继续保持中国外贸第一大经营主体地位。民营企业进出口7.05万亿元，同比增长15.8%，占中国外贸总值的52.9%。

仲量联行分析，进口增长率同比持续下降，表明中国进口同时受到季节性因素和国内经济持续疲软复苏的拖累。

彭博社报道也预计，中国的出口总值预计将在2023年下降，因为价格和利率的上升、高库存水平和俄乌战争将成为全球消费需求的刹车。