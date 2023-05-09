欧盟驻华大使：修订反间谍法和咨询公司被查令企业担忧

欧盟驻华大使庹尧诲认为，修订后的中国《反间谍法》以及在华经营的咨询公司受到调查，是令企业担忧的情况。

据路透社报道，庹尧诲（Jorge Toledo Albinana）星期二（5月9日）在中国首都北京召开的记者会上说，修订后的《反间谍法》可能会产生不太有利于实现中国经济吸引更多外来投资目标的行为。

庹尧诲对于咨询公司受到调查表达关切。他说：“关于打击咨询公司的最新信息不是好消息。”

中国全国人大常委会上个月通过新修订的反间谍法。全国人大常委会法工委刑法室主任王爱立介绍，新修订的反间谍法将投靠间谍组织及其代理人，针对国家机关、涉密单位或者关键信息基础设施等实施网络攻击等行为，明确为间谍行为。

王爱立也说，新修订的反间谍法也根据实践中的情况，适度扩大相关主体窃密的对象范围，将其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料、物品纳入保护。修订后的《反间谍法》7月1日生效。

美国尽职调查公司美思明智集团（Mintz Group）在3月公布，中国相关单位突击搜查美思明智的北京办事处，并拘留五名当地员工。

美国咨询顾问公司贝恩（Bain & Company）之后说，中国警方前往贝恩上海办事处，并向贝恩工作人员问话。

江苏广电星期一（5月8日）报道，苏州市国家安全局同苏州市市场监督管理局、市统计局，对咨询企业凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司苏州分公司，开展联合执法行动。相关部门对公司人员进行询问。

报道称，部分咨询调查机构片面追求业务规模的高速增长，却忽视可能存在的国家安全风险，未认真履行反间谍安全防范责任和义务，在党政机关、涉密单位内发展“咨询专家”为客户提供敏感咨询，危害中国国家安全和发展利益。