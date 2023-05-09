香港中暑指引下周实施 建造商会称实际执行难度极大

香港劳工处将从下星期一（5月15日）起推行《预防工作时中暑指引》，根据暑热指数发出警告，让雇主与员工协调休息时间，预防员工中暑。香港建造商会认为，不同工种有不同休息时间，实际执行难度极大。

综合香港电台和网媒“香港01”等报道，香港劳工处有关指引将根据天文台发出的暑热指数，发出黄、红、黑三个级别的工作暑热警告，建议雇主就不同警告级别，安排员工休息时间或暂停工作，或提供设备减低员工中暑的风险。

香港劳工处副处长冯浩贤星期二（5月9日）在香港电台节目上说，希望新指引可以为雇主提供重要参考，在暑热天气采取适当措施预防员工中暑。

他说，场地负责人及主管应先做评估，了解每个工种实际面对的情况。虽然工作场景千变万化，但负责人应最清楚现场有哪些员工及场地客观环境等，因此他鼓励负责人做评估后，再与员工商量休息安排，情况跟黄红黑暴雨警告类似。

对于指引未对雇主设处分，冯浩贤相信，大部分雇主经劝谕后都愿意配合，当局不认为一定要设有许多各式各样的重罚，宣传教育推广也很重要。他说，如果遇到特别情况或有雇主表现不妥当，雇员可以致电职业安全健康局投诉热线。

当局预计两年后检讨指引，冯浩贤说，一年的数据未必百分百准确，要有多些数据才能作出科学判断，但当局平时巡查时若发现不妥当也会行动，不用等到检讨，最重要是将工友的中暑风险减至最低。

香港劳工处星期一（8日）推出《预防工作时中暑指引》，下星期一（15日）起推行。新指引下，不同工种的工友可按指引有休息时间甚至停工。

不过，措施推出后备受争议，香港建造商会执行总监梁敬国星期二在香港电台节目上说，商会十分认同设有《预防工作时中暑指引》，但目前的指引复杂，不同工种有不同的休息时间，实际执行非常困难。他们曾向劳工处建议采用更简单的按气温停工安排，但未获对方正面回复。

香港立法会议员林振昇说，新指引比以前的指引改善了不少，但非以气温作为停工标准，容易令工友疑惑，希望处方在实施期间可以继续检视指引。