中国称要求加拿大驻上海领事限期离境正当必要

中国星期二（5月9日）宣布将加拿大驻上海领事列为不受欢迎的人，并要求她在5月13日前离华。中国外交部强调，这是中国维护自身合法权益之举，完全正当和必要。

中国外交部发言人汪文斌星期二在例行新闻发布会上称，加拿大方面罔顾中方严正交涉，以中国干涉加内政为由，将一名中国外交官列为不受欢迎的人，中方对此表示强烈谴责和坚决反对，中方已向加方提出严正交涉和强烈抗议。

汪文斌称，中国从不干涉别国内政，中国干涉加拿大内政完全是“无稽之谈”，是对中国的污蔑抹黑和基于意识形态的政治操弄，中国驻加使领馆及外交领事人员始终遵守有关国际公约和加当地法律法规，依法履职。

他称，加拿大“以莫须有罪名”宣布中国外交人员为不受欢迎的人，违反国际关系基本准则，蓄意破坏中加关系，性质十分恶劣。

汪文斌强调，针对加拿大的“无理行径”，中国采取对等反制措施，宣布加拿大驻上海总领馆领事甄逸慧为不受欢迎的人，要求她在5月13日前离华，是中方维护自身合法权益之举，完全正当和必要。他并敦促加拿大立即停止无理挑衅，如加方不听劝告，肆意妄为，中方必将坚决有力回击，由此产生的一切后果必须由加方承担。

加拿大政府星期二将中国驻多伦多总领馆一名外交官赵巍（音译）列为“不受欢迎的人”，并要求赵巍离开加拿大，因为他被指尝试恐吓一名加拿大议员及其家人。

同一天，中国外交部也宣布将加拿大驻上海总领馆领事甄逸慧列为“不受欢迎的人”，并要求甄逸慧在5月13日前离开中国。