世行行长：中国在债务重组议题上陷入僵局

世界银行行长马尔帕斯（David Malpass）说，在重组发展中国家的债务方面，中国致力于让所有债权人都能协调一致，但目前来看仍是一个僵局。

将于本月底卸任的马尔帕斯星期一（5月8日）在接受彭博电视台采访时说，就中国在协调各债权人取得一致立场的进展而言，中国还没有摆脱僵局，“缺乏进展的情况令人沮丧”。

上个月在国际货币基金组织和世界银行春季会议上举行的全球主权债务圆桌会议，世界银行与国际货币基金组织和20国集团东道主印度是联合主席。

马尔帕斯说，圆桌会议的参与者正计划举办一次研讨会，以解决长期存在的问题。中国作为最大的主权贷款国，仍未表示愿意承担贷款损失。他认为，“为了达成重组协议，中国必须把这个问题摆到桌面上。”

一般来说，如果要进行国家债务重组，债权人必须同意降低贷款利率、延长贷款期限或取消部分债务。《纽约时报》中文网说，过去三年，中国面临各种国内经济困难，一直不愿承担债务损失，并要世界银行等其他贷款机构来负担。但在这个问题上，所有债权人一直无法达成共识。

根据国际货币基金组织（IMF）的数据，70个低收入国家面临总计3260亿美元（约4350亿新元）的债务负担，其中一半以上已经陷入或临近陷入债务困境，包括赞比亚、埃塞俄比亚和加纳。IMF总裁格奥尔基耶娃说，这些国家的最大债权人多数是中国，比如赞比亚需要重组的债务中约75%的债权人就是中国。

不过，奥尔基耶娃日前接受彭博采访时认为，中国正在转变思路，思考如何协助无法偿还债务的国家重组债务．这显示可寄望这个世界第二大经济体，会救济陷入困境的国家。