台马祖莒光三星期没运补船 物资缺乏再引担忧

台湾连江县莒光乡今年3月因物资缺乏惊动军方，如今民生物资仍未得到解决。当地民众已三个星期没有获得物资补助，台湾交通部航港局星期一（5月8日）决定未来固定由三家业者联营该航线，预计12日就开始运营，但船班频率仍待讨论。

据台湾《联合报》报道，莒光乡今年3月因气候、运补船故障，导致久久没物资送抵，有官兵甚至为此到沙滩上写“没肉”，引发轩然大波。虽然后来紧急处理，但民生物资仍缺乏，4月18日后就再无运补船送抵物资，引发民众忧心。

当地商家与餐饮业者说，由于补货受到极大影响，现在很多蔬菜都放到烂，其他物资也不可能一直靠冷冻，食品都不新鲜了；当地居民则说，自用物资少虽然不至于到用罄，但现在更加不便，甚至要更常坐船到南竿自行补货，实在是受不了。

台湾航港局北部航务中心表示，星期一已邀集航商召开协调会，最后决议由三家业者联合运营莒光航线，从5月12日起出航，让其中有经营东引航线业者可顺道弯靠莒光，不过船班频率多久一次还需与业者讨论。

莒光乡长陈乐礼说，以前运补船一周一次，现在变成一个月一次，造成商家极大困扰。他认为，运补船至少一个月三次才能满足需求；目前法规没有补助“离岛再离岛”的船费，但还是希望航港局要协调业者善尽社会责任，不能只跑赚钱的航班，否则当地居民或游客生活物资都将受影响。