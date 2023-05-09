中国首例单身女性冻卵案当事人：若上诉成功立即冻卵

中国首例单身女性冻卵案星期二（5月9日）下午在北京市第三中级人民法院二审开庭，当事人徐枣枣（化名）称，如果上诉成功，立即冻卵。

综合路透社和潮新闻等报道，自由撰稿人徐枣枣30岁时在确认身体状况良好，符合冻卵要求后，提出在北京妇产医院冻卵想法，但院方以其单身身份和非医疗目的为由拒绝为她提供冻卵服务。

徐枣枣以“一般人格权纠纷”案由，将北京妇产医院告上法庭，请求法院判令北京妇产医院停止对她一般人格权的侵害，并为她提供冻卵服务。该案在2019年12月和2021年9月先后两次开庭审理。2022年7月22日，徐枣枣收到一审判决书，法院驳回原告全部诉讼请求，徐枣枣败诉。

徐枣枣当时已表明会提出上诉。在这次二审开庭前，徐枣枣接受潮新闻访问时说：“今年两会期间有一些政策风向，感觉卫健委也已在征求相关专家意见，就觉得会不会对我这个案子的判决结果会好的影响。”

徐枣枣此前也到医院再做身体检查，检查结果显示她的卵巢状况良好，还是可以冻卵。

徐枣枣星期二在法院外接受媒体采访时说：“比起第一次审讯，我这次的信心和希望更大。如果能获得我想要的判决，我将立即行动。”她解释称，将尽快到中国公立医院冻卵。

中国法律规定，未婚女性不得获取冻卵和试管授精治疗等服务。在中国人口持续下降的背景下，一些两会代表委员在今年两会期间重点关注生育问题，建议适度放开未婚女性进行冻卵等辅助生殖技术。