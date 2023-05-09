澳洲华裔记者成蕾被拘将满千日

澳大利亚华裔记者成蕾在中国被拘留，据报将在星期三（5月10日）满1000天。政商界人士和成蕾的朋友呼吁相关人士早日解决成蕾的案件。

据路透社星期二（9日）报道，成蕾的男友科伊尔（Nick Coyle）接受路透社的访问时说，在这么长的时间无法在两个孩子身边，是成蕾感到最痛苦的一件事。成蕾有两个分别为11和14岁的孩子，目前在澳洲由亲人照料。

将在本月前往中国的澳洲商业委员会（Business Council of Australia）官员史密斯（Warwick Smith）希望，成蕾的案件能够在今年获得解决，让成蕾能回到澳洲与孩子团聚。

澳洲总理阿尔巴尼斯一周前在电视访问中说，澳洲希望与中国有建设性的接触，但他也会非常直接地告诉中国，成蕾的案件应该有正当司法程序。

成蕾2020年在中国被拘留。中国官方2021年公布，司法机关认为成蕾涉嫌为境外非法提供国家秘密罪，2月5日批准逮捕成蕾。中国法院2022年3月31日不公开开庭审理成蕾为境外非法提供国家秘密案件。

中国官方曾强调，中国是法治国家，司法机关严格依法审理案件，并充分保障有关人员的各项诉讼权利。有关方面应切实尊重中国司法主权，不得以任何形式干预中国司法机关依法办案。