侯友宜称“中华民国”治权在台澎金马

继“杯水论”后，台湾新北市长侯友宜说，现阶段“中华民国”的治权就在台澎金马，“我守护的就是台澎金马”，他也对台湾前总统马英九等人的论述表示尊重。

综合台湾《联合报》和中央社报道，侯友宜星期二（5月9日）在总质询时，被民进党追问两岸议题。针对侯友宜早前提出“杯水论”，民进党新北市议员卓冠廷质疑，称杯子应是台湾，水才是“中华民国”，没有台湾，“中华民国”早就灭亡了。

侯友宜表示，他尊重卓冠廷的说法，但现阶段“中华民国”的治权很清楚，就是台澎金马。

卓冠廷追问，侯友宜的“中华民国”与马英九、国民党前主席洪秀柱和高雄前市长韩国瑜是否一样，“中华民国”是否涵盖中国大陆？

侯友宜说，他对马英九等人的意见都给予尊重，但现实的情况是，“中华民国”的治权就只有台澎金马。

侯友宜表示，他按照“中华民国”宪法、两岸人民关系条例来做事，两岸人民关系条例的定义已经很清楚；他重申，“中华民国”的治权，现阶段就是台澎金马，“我守护的就是台澎金马”。

卓冠廷最后问及，侯友宜星期一（8日）明确表示反对台独，北京政府也反对台独，两者差异在哪？

侯友宜说，“中华民国”宪法没有台独这个字，自己的反台独相当清楚。在“中华民国”宪法里面，“我们的国家叫做中华民国”，面对所有枪林弹雨，打仗都是在守护“中华民国”。

侯友宜日前答询时提出“杯水论”的两岸论述。他比喻，“中华民国”就是“杯子”，台湾则是“水”，彼此是共生体，“若无国家安全，杯破则水覆”。