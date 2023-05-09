英国前首相特拉斯下周访台

英国前首相特拉斯将于下周访问台湾，强化英台密切友好关系。

据台湾外交部官网星期二（5月9日）发布的消息，英国前首相特拉斯将于5月16日至20日访问台湾，届时将与台湾府院高层、相关部会首长会面，并参访台湾文经设施。

台外交部介绍，特拉斯应远景基金会邀请在5月17日发表演讲，也将与台湾政商和学界人士交流互动，强化台英密切友好关系。台外交部诚挚欢迎特拉斯到访。特拉斯的到访充分展现对台湾的坚定支持与台英紧密友好情谊。

台外交部说，特拉斯为台湾长期坚定友人，英国政府在她担任外相期间，多次个别或与其他七国集团（G7）国家表达维持台海和平稳定的重要性，并表示英国在确保台海和平稳定上具有明确利益。

台外交部也说，特拉斯去年4月发表英国外交政策演说中，首度提及应确保台湾等民主政体具备自我防卫能力，并在去年6月北约峰会期间表示，台湾的安全不仅攸关军事安全，也关乎经济安全，多次号召民主阵营支持台湾，将台海和平稳定重要性从区域提升至全球层次。

台外交部称，特拉斯卸任首相职务后，仍经常公开为台湾发声，呼吁自由世界应竭尽所能支持台湾，确保台湾获得自我防卫所需的支持，力挺台湾的民主自由。外交部感谢特拉斯对台湾的鼎力支持与深厚情谊。