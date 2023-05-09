领英中国版应用8月起停止服务

微软旗下的企业社交平台领英（LinkedIn）宣布，由于需求起伏不定，公司将裁员716人，同时将于8月关闭唯一在中国运作的应用程式“领英职场”（InCareers）。

据路透社报道，领英首席执行官罗斯兰斯基（Ryan Roslansky）星期二（5月9日）在给员工的信件中说，此次裁员行动将波及销售、运营和支援团队，以精简公司运作，减少公司管理阶层角色、扩大职权，加快决策的制定。

除了裁员，继2021年关闭中国版领英后，领英也将从8月9日起关闭中国精简版应用“领英职场”。领英解释，“尽管我们已取得初步进展，但领英职场还是面临激烈竞争和充满挑战的宏观经济环境，这些原因导致我们最终决定终止服务。”

在8月9日后，领英将删除所有“领英职场”的个人账号数据。领英称，此次变化将不会影响其他领英的账号及服务。

但领英说，公司将继续保留在中国的业务，以帮助在中国运营的公司在国外招聘和培训员工。

另据澎湃新闻报道，领英公司高级副总裁斯罗夫（Mohak Shroff）和领英中国总裁陆坚将召开中国全员会议，与中国同事沟通这些变化带来的影响，包括停止在中国设立产品和工程团队，以及缩减职能、业务和营销部门的岗位。

对于接下来的安排，罗斯兰斯基表示，公司将把在中国市场的战略重点放在帮助中国企业在海外的人才招聘、品牌营销和技能培训上。

领英于2014年进入中国。2021年3月，领英暂时停止中国境内的新用户注册，以确保平台提供的所有内容和服务均符合当地的法律和法规。