秦刚回应欧盟拟制裁中企：坚决反对单边制裁

中国国务委员兼外长秦刚说，中俄企业开展正常交往合作，中方坚决反对别国搞长臂管辖和单边制裁。

据中新社报道，当地时间5月9日，正在访问德国的秦刚在柏林同德国外长贝尔伯克共同会见记者。

针对记者问及欧盟可能因对俄合作而制裁中国企业，秦刚说，中方不向乌克兰危机相关方出售武器，依法依规审慎处理军民两用物项出口。中俄企业开展正常交往合作，不应受到影响。

秦刚说，中方坚决反对依据自身法律，对别国搞长臂管辖和单边制裁，将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当权益。

欧盟成员国本周讨论新一轮对俄制裁措施，据 《金融时报》看到的草案，欧盟拟制裁七家中国企业，理由是它们向俄罗斯出售可用于武器的设备。

这七家企业为总部设在中国大陆的三合成半导体（3HC Semiconductors）和金派科技（King-Pai Technology），以及香港的信诺电子（Sinno Electronics）、希舸电子（Sigma Technology）、Asia Pacific Links、Tordan Industry和Alpha Trading Investments。

草案说，考虑到俄罗斯军工复合体使用的电子元件在支持对乌克兰的战争方面发挥关键作用，把涉及规避贸易限制措施的第三国实体列入制裁是适当之举。