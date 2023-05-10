中国官媒：发展夜经济如四手联弹小夜曲

针对北京、上海、深圳、云南等地今年均表态将允许摆摊经营，中国官媒《经济日报》星期三（5月10日）发表评论文章说，夜经济的本质，是要满足消费者在夜间的消费需求，创造相应的就业机会。夜经济有长期存在的群众基础，但一个夜市想要办得长久，还需下一番功夫。夜经济就像一曲四手联弹的小夜曲，需要地方政府支持，街道办等牵头组织，商家合规经营，消费者积极参与，这几个要素缺一不可。

文章说，从去年开始，主打网红小吃、咖啡和“潮玩儿”的后备箱集市应运而生，一些年轻人开着豪车卖咖啡创业。现在的部分网红夜市，正是后备箱集市的延续，恰巧适应了这部分消费需求。前两年，大量小餐馆停业歇业，小老板们暂时没有能力租门面房恢复经营，有些灵活就业者需要低成本的经营渠道。

文章指出，在最近逛了几个夜市，当前夜市离普通人的日常生活有些距离。文章以北京朝阳区王四营村的康华屯夜市为例，指该夜市远离市中心，但一个汉堡48元（人民币，下同，约9.2新元），一个淄博小饼夹三小串肉、几根葱20元，一串大葱包烤肠30元，消费者反映这比景区、商场的美食街还要贵。物价与商家定位有关，也跟摊位费比较高有关：康华屯夜市每日摊位费为180元至300多元不等，高于大多数早市。

文章说，夜经济不是“贵”经济，也不等于网红经济。它一头连着老百姓的消费，一头连着老百姓的就业。老百姓盼望的夜经济，应该集便利、家常、实惠于一身。大多数人不可能把每顿夜宵都变成网红打卡。

文章对比今年的早市、乡村大集价格，3元钱的烧饼、6元钱的蛋堡、13元一碗的羊杂汤颇受追捧，指出老百姓需要有性价比的消费场景。文章还提到，淄博经开区早在2020年就规划了12个便民疏导点、早夜市分布点，并且不收取任何费用、一切水电费全免。

文章强调，夜经济有长期存在的群众基础，但一个夜市想要办得长久，还需下一番功夫。多地夜市目前对商家是否为个体户、是否持有健康证等资质缺乏硬性要求，存在一定的食品安全隐患；很多商家没有明码标价，不仅消费者体验感较差，也不符合相关法规；有的夜市存在垃圾乱放、扰民隐患，烟火气容易变成“脏乱弃”。

文章最后说，夜经济就像一曲四手联弹的小夜曲：地方政府支持，街道办等牵头组织，商家合规经营，消费者积极参与，这几个要素缺一不可，唯有如此才能让夜色亮起来，消费火起来，共同奏响欢乐好声音。