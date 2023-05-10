中国地方政府据报争取中东主权财富基金投资

英国媒体报道，由于冠病疫情后难以在国内筹集资金来刺激经济发展，中国地方政府正在争取中东和亚洲主权财富基金的投资。

《金融时报》根据财富基金官员、企业高管以及了解和参与讨论的中国地方政府官员的说法报道，中国地方政府官员已经与卡塔尔投资局、沙特阿拉伯公共投资基金旗下机构，以及阿布扎比投资局举行了高层会晤。

他们还与包括新加坡政府投资公司在内的其他亚洲政府投资机构进行了接洽。

报道称，这些会晤突显出中国与中东之间日益深化的经济和外交关系，后者传统上一直是美国的势力范围。同时，全球投资者正尝试从中东获取资金，因为海湾国家在去年的石油繁荣之后有大量石油美元。

中国南方的一位高级官员说：“他们（主权财富基金）渴望在中国加大投资，而我们需要引入更多投资者......这很合拍。”

深圳、广州、成都等城市以及四川省和其他地方政府今年都成立了基金，为被北京方面视为优先事项的领域的投资筹集资金，包括半导体、生物技术、新能源、高科技制造业和基础设施等领域。

许多地方政府都是首次寻求国际投资，并制定了雄心勃勃的目标。广州市政府希望筹集2000亿元人民币（下同，约383亿新元）。今年1月，深圳与沙特公共投资基金成立了首只中东-中国合作基金，规模10亿美元（约13.27亿新元）。

上述高官说，多名中国地方政府代表与中东基金在近几个月进行了接洽，希望加大对生物技术、新能源、基础设施和建筑行业的投资。

根据研究机构清科研究中心（Zero2IPO）的数据，截至去年10月，中国2000多只政府引导的基金在大陆控制着4.3万亿元人民币。疫情暴发后，许多新成立的基金难以筹集到私人资本。

官员们表示，这些基金的传统私募股权投资者无法或不愿支持地方产业和发展。他们补充说，许多投资者认为它们风险太大。同时，中央政府暗示，将不再为地方政府纾困，后者此前受到清零防疫政策影响，现在面临房地产行业流动性紧缩的压力。

报道引述另一位中国官员说：“由于疫情防控和经济下滑，地方政府的财政状况变得如此糟糕，甚至连公务员的工资都发不出......我们怎样才能找到资金投资地方产业？但如果政府不投资，经济将继续下滑，所以我们无比认真地对待主权基金的投资意愿。”

一位西部省级官员称，他曾随企业前往沙特、卡塔尔等地，对中国科技公司感兴趣的主权财富基金的代表进行了交谈。

这位不具名的四川官员说：“他们（主权财富基金代表）过去主要以有限合伙人的身份投资于大型私募股权机构，现在他们正尝试直接投资中国的项目。”该官员补充称，许多项目仍在讨论中。“目前，在技术方面，他们仍然专注于成熟的技术，我们希望帮助地方科技初创企业获得新的资金。”