百度向企业提供大模型开发等服务

发布“文心一言”人工智能对话机器人产品近两个月后，中国科技巨头百度低调对外公布企业端大模型落地进展。

据财新网报道，百度旗下公司百度云星期二（5月9日）对外展示大模型在企业端的应用。相比3月16日“文心一言”发布会的高调预热，企业端产品的公布更为低调，此前还在3月27日举办了面向企业客户的闭门会。

此次交流会上，百度云宣布面向企业客户的大模型平台“文心千帆”在内测中，该平台为企业提供包括数据标注处理、再训练微调、大模型压缩、指令（Prompt）自动化、编排功能的大模型开发，以及大模型托管、在线推理服务。该平台还支持外部插件，以及第三方大模型能力导入，百度云将该平台定义为大模型的生产和分发集散地。

百度云现场演示了“文心千帆”的数据分析能力，通过输入文字指令该平台将演示数据集生成为图表，但未能依指令实现从饼图到折线图的转化功能。此外，百度还演示了数据导入再训练功能，通过导入行业数据，该模型可以处理特定任务。

在部署模式上，百度云除了在公有云上提供推理、微调、托管等服务外，还提供软件授权、软硬一体、租赁服务的私有化部署方案。

据报道，大模型能力已经成为中国互联网云厂商的重要卖点，企业端相关产品进展频频。4月18日，阿里巴巴旗下办公协同软件钉钉宣布率先接入阿里“千问”大模型，并推动大模型在行业落地；同日，字节跳动也发布了大模型训练云平台，为企业提供大模型算力服务；腾讯也在4月14日宣布推出搭载了英伟达最新的中国特供版GPU H800的算力集群，提供大模型底层算力服务。