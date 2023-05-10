山西吕梁山革命博物馆“推倒”风波后重开 官方通报无肢体接触

在陷入“博物馆馆长被区长推倒昏迷”风波后，涉事的山西吕梁山革命博物馆星期三（5月10日）重新开馆。吕梁市政府新闻办公室星期二（5月9日）凌晨发布通报称，博物馆长高宇峰和区长张海文无肢体接触，高宇峰右手中指皮肤见一处1.5厘米表浅划伤，没有昏迷情况。

“吕梁北武当古兵器博物馆”微信公众号星期二晚发布消息称，山西吕梁山革命博物馆于5月10日正式开馆。同时还发布温馨提示称，因高宇峰馆长身体原因，委托副馆长刘朵朵主持博物馆工作。

吕梁北武当古兵器博物馆公众号5月8日下午发布公告称：“高宇峰馆长在离石区政府办事时被区长张海文辱骂，推倒致伤，120救护车送至吕梁市人民医院急诊，现状态很不稳定，时而昏迷。实在不能正常开馆接待大家，给大家带来的不便深表歉意！”随后“博物馆馆长被区长推倒昏迷”冲上微博热搜。

吕梁市政府新闻办公室隔天凌晨通过“吕梁发布”微信公众号发布消息称，高宇峰是吕梁市退休处级干部，于2014年、2016年先后创办民办博物馆“北武当古兵器博物馆”和“吕梁山革命博物馆”。吕梁市公安局离石分局滨河派出所5月8日9时38分许接到高宇峰的司机报警，称高宇峰在离石区政府办公楼被人殴打，随即公安机关出警调查。张海文办公室和所在楼道没有视频监控设施。

据吕梁市公安机关向张海文及现场人员了解，高宇峰当日到张海文办公室，要求解决博物馆开展有关活动经费补贴问题，张海文当场打电话安排区委宣传部提出资金补贴办法提交区政府常务会议研究，高宇峰对此答复不满意，情绪激动并拍打桌子，要求立即解决，现场其他办事人员随即将高宇峰劝离办公室。接待高宇峰整个过程中，张海文没有辱骂，没有与高宇峰有任何肢体接触。

通报指出，高宇峰被劝离后，仍然大喊大闹，多次冲向张海文办公室，遂被区政府工作人员拉到一楼值班室。10时7分许120救护车到达区政府，将高宇峰送至吕梁市人民医院。公安民警去医院向高宇峰当面了解情况，其称因身体原因无法接受问询。

吕梁市政府新闻办公室说，经向吕梁市人民医院了解，高宇峰右手中指皮肤见一处1.5厘米表浅划伤，没有昏迷情况。公安机关将进一步调查。

公开资料显示，吕梁北武当古兵器博物馆、吕梁山革命博物馆的创办人、馆长均为高宇峰。

另据吕梁北武当古兵器博物馆网站介绍，吕梁北武当古兵器博物馆由高宇峰创办，法人代表高花花，成立于2014年5月，位于山西省吕梁市离石城区原北武当文武学校，2016年在碛口古镇设立了分馆，是经山西省文物局批准成立的一家专题性古兵器博物馆，也是吕梁市首家民营公益性博物馆。

国家文物局官网公示的可移动文物信息显示，山西吕梁山革命博物馆性质为非国有，质量等级未定级，藏品数为607件/套，0件/套珍贵文物。