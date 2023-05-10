中国私募股权公司获准收购与美国军方签约的教培公司

考试准备公司Princeton Review和在线辅导平台Tutor.com说，一家中国私募股权公司收购两者的交易已获监管部门批准。

据《华尔街日报》报道，总部设在香港的春华资本集团于2022年1月从韩国教育公司ST Unitas手中收购了这些品牌，当时对中国公司在美投资的审视越来越严格。

在科技和基础设施行业的投资，或者涉及大量潜在敏感个人数据的投资，有时会受到美国外国投资委员会（CFIUS）审查；CFIUS是一个联邦委员会，负责出于国家安全考虑审查外国投资者的收购计划。

报道称，Tutor.com签有一项长期合约，向现役、预备役和其他美国军人、国防部人员及其家属免费提供服务。该平台还与包括洛杉矶、新泽西州佩特森和弗吉尼亚州劳登县在内的学区签订合同，提供在线作业帮助和学科辅导，并被得克萨斯州教育局、新罕布什尔州教育部和其他州的机构列为审验合格供应商。

国家安全分析人士和协助外国公司完成在美国收购交易监管流程的律师说，中国公司对于公开它们在美国投资已变得更加小心和不安，因为担心这会引起数据安全层面的怀疑。

前美国情报分析员、约翰·霍普金斯大学讲师罗斯托姆（Elly Rostoum）说，美国正更加密切地关注此类交易，因为美国越来越将中国视为对手。罗斯托姆研究中国公司的投资对美国国家安全的影响。她说：“这种大张旗鼓的做法是有道理的......美国有理由对这些交易感到担忧。”

美国政府对中国国家安全法是这样解读的，任何设在中国的组织，无论是国有企业、初创企业、投资管理公司还是大公司，如果中国政府对它们提出分享信息的要求，它们都被强制按照要求去做。

罗斯托姆说，无论中国政府是否已要求公司提供此类数据，允许中国政府这样做的相关立法都应足以引起美国监管机构的重视。

春华资本投资的公司包括阿里巴巴、百胜中国、字节跳动和利洁时的中国婴儿配方奶粉业务。去年，春华资本通过一家空白支票公司让奢侈时尚公司复朗集团在美国上市。春华资本还拥有Spring Education，后者经营着数百家私立学校。

据报道，Charlesbank Capital在2012年将Princeton Review私有化，然后在2014年将其出售给IAC/InterActive Corp.，后者在2013年收购了Tutor.com。2017年，这家合并后的考前培训和辅导公司被卖给了韩国公司ST Unitas。

《韩国经济新闻》在2022年1月初报道，ST Unitas希望以大约1亿美元（约1.33亿新元）的价格出售这两个品牌，以专注于其国内的服务。

最新这笔交易没有大张旗鼓地进行。春华资本没有发布新闻稿，Princeton Review和Tutor.com都不在这家中国私募股权公司投资组合名单上的54家公司之列。

不过，春华资本、Princeton Review和Tutor.com说，并未隐瞒这项交易，收购于去年完成后不久，它们就在联邦合同系统中提交了必要的通知。该系统向公众开放。

Tutor.com收集关于用户和辅导员的数据，包括姓名、家庭住址、IP地址以及其课程相关记录。美国国家安全专家表示，人们担心的不是中国政府现在会用这些信息做什么，而是这些信息可能如何被收集以在未来创建关于个人或其家人的档案，或者这些信息最终是否可能被分解。

Tutor.com和Princeton Review在给《华尔街日报》的一份声明中说：“我们持续致力于保护学生的隐私。”它们表示，并未与春华资本分享学生或学校数据，且春华资本没有进入该公司内部系统的权限。它们称，只可能“在匿名、聚合和去标识化的基础上”向春华资本提供信息。

春华资本今年3月底曾告诉《华尔街日报》，已提交所有必要的文件和通知，以获得美国政府的批准，但未详细说明往哪里发送了这些通知。该公司称，到5月初时，交易已获得批准。