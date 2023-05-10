特斯拉本月两度涨价 中国乘联会：利于改善消费观望心态

针对特斯拉近期在中国市场的涨价行为，中国乘联会秘书长崔东树星期二（5月9日）说，此次特斯拉涨价是很好的信号，体现车企对经营质量的关注，有利于改善消费观望心态。让消费者走出过度期待降价的预期，恢复正常的购买节奏。

根据澎湃新闻报道，崔东树说，现在汽车行业整体属于严重低利润的行业。乘联会数据显示，2023年1至3月汽车行业收入为2.14万亿元（人民币，下同，约4100亿新元），同比增加1%；成本为1.87万亿元，增长3%；利润819亿元，同比下降24%；汽车行业利润率3.8%，低于整个工业企业利润率4.9%的平均水平。

从4月车市来看，汽车行业正逐渐走出价格战的影响。乘联会数据显示，2023年4月乘用车市场零售销量为163万辆，由于去年同期疫情影响，同比增速55.5%，环比增长2.5%，这也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。

崔东树表示，由于3月份是一个季度的节点同时也是采购集中的时期，3月份的零售表现一般都好于4月份。今年4月的环比增长，进一步证明了市场的回暖。

就新能源车来看，4月新能源车零售销量为52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%；今年以来累计零售销量为184.3万辆，同比增长36%；中国国内零售渗透率为32.3%，较去年同期25.7%的渗透率提升6.6个百分点。其中，自主品牌中的新能源车渗透率56.5%；豪华车中的新能源车渗透率23.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.4%。

乘联会分析认为，4月价格战热度逐渐消退，经销商恐慌心态逐步稳定，消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑的需求有所释放；叠加“五一”小长假出行用车需求增长，整体车市呈企稳修复态势。

展望后市，崔东树表示，5月份在整体市场回暖和基数偏低双重影响下，必然会有一个相应的增长。但同时他也提到，在今年的经济复苏中，入门级车型消费需求仍不足。

中国国务院常务会议5月5日部署加快建设充电基础设施，支持新能源汽车下乡和乡村振兴。崔东树说，随着新能源车下乡的政策导向日益明确，经济型电动车的发展潜力将逐步体现。他介绍，年初的五菱宏光mini等车型表现低迷，反映出县乡需求在下降，未来随着基础充电设施的改善，经济型电动车必然会随着县乡消费需求而恢复火爆态势。此外，中国新能源车出口国际市场的需求也以经济型电动车为主。

不过崔东树也提到，新能源车下乡还要提防劣币驱逐良币的情况，低速电动车即日常所说的“老头乐”，相对于新能源车仍然具有较明显的价格优势，但同时却没有受到严格的监管和合理的引导。他指出，生产企业需要布局生产适合农村市场的产品，不要让“老头乐”占据这一市场空间。

特斯拉中国网站5月5日显示，全新Model S/X售价全系上涨1.9万元，这是特斯拉中国进入5月的第二次价格上调。5月2日，特斯拉中国宣布对Model 3/Y两款车型价格进行上调，全系车型价格上涨0.2万元。