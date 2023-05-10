中金旗下公司据报禁用凯盛融英服务

路透社引述三名消息人士透露，中国最大投行之一中金公司旗下的中金资本决定停止使用凯盛融英（Capvision）服务，原因是一些金融公司正在审查与这家中国咨询行业龙头企业的关系。

据报道，在星期二（5月9日）发布的一份内部备忘录中，中金资本的研究部门称将禁止其所有团队使用凯盛融英服务，来进行尽职调查相关的专家电话和查询。

备忘录显示，该禁令将立即生效，并补充说其团队应检视之前与凯盛融英的交易。

消息人士说，中金资本的投资团队也被禁止使用凯盛融英的服务。

中金资本管理私募股权基金和母基金，截至2022年底管理的资产规模为3600亿元人民币（约689亿新元）。

中国中央电视台星期一（5月8日）报道，近期，中国国家安全部门对咨询行业龙头企业凯盛融英在上海、北京、苏州和深圳的办事处进行公开执法。

央视称，凯盛融英接受境外公司对敏感行业的咨询，其中一些公司与外国政府、军方、情报机关关系密切，而部分专家在涉外咨询中泄露了敏感内容、国家秘密和情报。

凯盛的英文网站显示，其总部设在纽约和上海。

彭博社报道称，中国发起反间谍运动，最新目标是针对咨询公司。

此前，美国咨询公司贝恩公司的上海办公室的员工被中国相关部门问话，美国尽职调查公司明茨集团驻北京的五名员工被拘留。

上海美国商会星期二（5月9日）表示，它对有关在华的美国尽职调查和咨询公司被调查的报道感到担忧，并呼吁中国政府清楚界定企业进行尽职调查的领域。