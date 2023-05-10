深圳“70后”女副区长白发照走红网络

中国深圳市龙岗区副区长平原，最近因为一撮白头发的照片在网上走红。

据极目新闻报道，与满头白发不一样，平原因额头外侧有一处头发白得最多，形成“一撮白”十分吸睛。

有网民怀疑这不是自然变白的，像是年轻人所钟爱的“挑染”，即只挑某一处头发进行局部染白，以显得时尚，并认为这样染发不符合公务员的庄重形象；有网民认为，这可能不是染白的，是为工作操劳白了头，不存在影响形象，反倒是令人尊敬；还有网民说，如果因为遗传或疾病因素，也会导致白发现象。

根据龙岗政府在线网站的资料显示，平原现年46岁，经济学硕士。她在该网站上配的照片即为额前有“一撮白”的登记照。

至于这张“白发照”是否符合标准，上述报道指出，拍摄身份证照片，对衣服、发型、妆容都有规定。在发型方面，头发不可遮挡眼睛、眼角。对于染发者，电脑会对染发者的头发进行自动检测，一旦发现颜色怪异，可能就会当做颜色偏差，测定为不合格相片。

因此，不化浓妆，不染鲜艳的头发，不戴饰品，是证件照的起码要求。平原这张“白发照”是否系染成白色所致，还是原本的自然白，不得而知。

平原在公开活动的报道中，显示出的都是白发形象。比如，2021年11月18日下午，平原到龙岗区坂田街道五和社区开展“党代表进社区”活动。当时，她显示的就是头发“一撮白”。

根据中国《国家公务员行为规范》，仪容方面仅提到“举止端庄，仪表整洁”，对能否染发之类，并无规定。

深圳市龙岗区政府办一名工作人员星期三（5月10日）上午向《新京报》说，平原的白发“是自然长成的，而非染的”，并称平原在前几天已对此作出回应。