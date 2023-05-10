德外长称中国若保持“中立”等于站在侵略者一边

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）说，中国若在俄乌战争中保持“中立”，就相当于站在侵略者一边。

综合德国之声和法新社报道，当地时间5月9日，贝尔伯克与正在访问德国的中国国务委员兼外长秦刚在柏林共同会见记者时，作出上述表述。

贝尔伯克说：“中立就意味着站在侵略者一边，这就是为什么我们的指导原则要明确表明我们是站在受害者一边。”

欧盟成员国本周讨论新一轮对俄制裁措施，据 《金融时报》看到的草案，欧盟拟制裁七家中国企业，理由是它们向俄罗斯出售可用于武器的设备。

对于这一问题，贝尔伯克说，欧盟希望确保对俄罗斯现有的制裁不会被第三国“以迂回的方式颠覆”，但她拒绝透露任何可能对中国展开的具体制裁措施。

贝尔伯克说，各国应致力于避免让俄罗斯军火商取得与战争有关的货物，“我们期望所有国家——包含中国，利用对其公司的影响力达成此目的”。

另据中国外交部新闻稿，秦刚说，中方不向乌克兰危机相关方出售武器，依法依规审慎处理军民两用物项出口。中俄企业开展正常交往合作，不应受到影响。

秦刚说，中方坚决反对依据自身法律，对别国搞长臂管辖和单边制裁，将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当权益。

秦刚说，乌克兰问题高度复杂，简单化、情绪化不是解决方案，只有保持冷静理性，为政治解决创造条件，才是出路。中国不是冲突制造者，也不是冲突参与方，而是和平的倡导者，和谈的推动者。希望德方发挥引领作用，为构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架提出具体方案。