中国应急部：长峰医院火灾严重冲击人民安全感

中国应急管理部安全协调司司长汪崇鲜星期三（5月10日）指出，当前全国安全生产形势异常严峻复杂，特别是内蒙古阿拉善左旗“2·22”露天煤矿坍塌事故以及北京丰台长峰医院“4·18”火灾事故，造成重大人员伤亡，严重冲击了人民群众的安全感和幸福感。

综合红星新闻和澎湃新闻报道，汪崇鲜在应急管理部举行的新闻发布会上介绍说，今年以来，全国生产安全事故总量、较大事故均继续保持下降，但随着疫情防控平稳转段，企业全面复工复产，各种不确定因素明显增多，发生了多起重特大事故。

中国应急管理部安全生产监察专员李豪文在同个场合通报近期安全生产形势时说，一些地区在应对疫情后的经济发展挑战中，安全底线红线没有守住；一些企业片面追求效益、追求速度，违法违规忘乎所以。

李豪文通报称，截至5月9日，今年事故起数和死亡人数同比分别下降33.7%、26.1%，事故起数和死亡人数同比分别下降11.5%、3.4%。但重特大事故有所反弹，主要是传统的高危行领域事故较为集中，煤矿发生一起特别重大事故，重大事故中建筑业三起、化工两起，道路运输和工贸各一起。“表明这些传统高危行业领域仍然是安全整治的重点，另外其他行业还发生多起重大涉险事故。”

根据公开资料显示，特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者一亿元（人民币，约2000万新元）以上直接经济损失的事故。

此外，事故直接原因较为集中。李豪文表示，河北沧州“3·27”、浙江金华“4·17”两起重大火灾事故，均是违规电焊作业引发，这与去年河南安阳“11·21”特别重大事故如出一辙。另外，近期北京丰台医院、中化集团下属的山东聊城公司相继发生重大事故。

他指出，这些事故反映出，一些地区在应对疫情后的经济发展挑战中，人民至上、生命至上的思想理念没有树牢，安全底线红线没有守住，发展和安全两件大事没有统筹好，甚至只重发展不顾安全。

同时，反映出一些地区和单位在抓落实上仍有很大差距，安全生产责任悬空，安全隐患排查整治质量不高；反映出一些企业片面追求效益、追求速度，打乱正常的安全生产程序和工艺，安全现场管理混乱，违法违规忘乎所以；也反映出有的安全监管执法“宽松软虚”，与违法违规行为作坚决斗争的精神劲头不足、措施不果断。

据了解，《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》于今年4月底印发，也立即在全国范围内组织实施重大事故隐患专项排查整治行动，汪崇鲜对此表示，此次专项排查整治行动分为动员部署、企业自查自改和部门帮扶、部门精准执法、总结提高四个阶段，主要任务是一体推进企业主体责任、部门监管责任和地方党委政府领导责任落实，重点把握“三个层面”和“四个突出”。

从“三个层面”分别进行细化部署。一是企业层面，主要负责人要落实事故隐患排查整治的主体责任，研究并组织好本企业重大事故隐患排查整治工作；二是部门层面，制定印发专项方案，明确重大事故隐患判定标准和本次整治的重点等；三是党委政府层面，专题学习并逐条对照落实安全生产十五条硬措施，迅速制定本地区专项行动工作方案。

汪崇鲜说，与以往相比，这次专项行动有“四个突出”。 一是突出“重大隐患”开展排查整治。二是突出“关键少数”狠抓全员责任落实。三是突出“先礼后兵”提升排查整治质量。四是突出“机制创新”提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。