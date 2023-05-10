中国小学生读物现“丁汝昌投降图” 出版社道歉收回销毁

有中国网民指出“小学生历史读物惊现丁汝昌投降图”后，该书出版方北京工业大学出版社星期三（5月10日）通报称，停止该图书的线上线下销售，全面收回销毁。

北京工业大学出版社在通报中说，学校已成立工作专班启动调查，并将依规依纪对相关责任人严肃处理。对造成的不良影响，深感愧疚、深表歉意。出版社已第一时间联系相关单位，停止该图书的线上线下销售，全面收回销毁，同时举一反三开展自查整改。

有网民最近在社交平台发帖指出，给孩子买的历史读物《写给孩子看的中国史》出现事实性错误，在讲述甲午中日海战的那段历史时，书中用了一张配图，并写明“丁汝昌投降图”。

据中国官媒中央广播电视总台中国之声联合海军军事学术研究所2014年推出的专栏节目《真实甲午》中介绍，北洋海军提督、59岁的舰队司令丁汝昌1895年2月（甲午战争时期）进行抗击作战，但苦战多日，却盼不到援军，绝望之下最终选择自杀殉国。丁汝昌自杀后，失去作战能力的北洋海军与日本签订投降书。

北京工业大学出版社在上述读物中没有标明插图来源。据《联合早报》查询，上述读物插图应源自日本画师的《日清战争锦绘》中“威海卫沦陷北洋舰队提督丁汝昌投降之图”。

美国圣路易斯艺术博物馆官网在该作品简介中标明作者为日本画师右田年英（Migita Toshihide），创作时间为1895年。

另据上游新闻报道，上述历史读物名为《写给孩子看的中国史》，官方简介为“本套丛书共10册，从秦汉到现代上千幅插画贯穿中国历史，为儿童描绘一个完整具体的历史轮廓。”出版方为北京工业大学出版社，2017年9月第一次出版，性质为“小学生读物”，引发争议的“丁汝昌投降图”出现在该书讲述“威海战役与《马关条约》”的章节。

据了解，京东、当当网等网购平台上，大部分商家星期三已经下架该书。