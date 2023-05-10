巴基斯坦希望用人民币购买俄罗斯石油

巴基斯坦政府表示，由于巴基斯坦和中国有货币互换安排，希望能以人民币购买俄罗斯的石油。

巴基斯坦电力部长库拉姆（Khurram Dastgir Khan）上周末接受彭博社采访时说，巴基斯坦近期已下单订购一批俄罗斯石油，且第一批的付款以美元支付，但巴基斯坦希望接下来能改以人民币支付俄罗斯石油。

他表示：“我们希望这能成为一个长期安排，作为卢比和人民币的交易。”他还说，“也许这种货币互换（卢比与人民币）需要扩大规模，以便我们利用可能出现的其他机会。”

据每日经济新闻早前报道，巴基斯坦采购的首批75万桶原油最早将于6月靠岸。巴基斯坦已经同意为每桶原油支付50至52元（美元，下同，约66至69新元）的价格，而七国集团对俄罗斯石油的价格上限为每桶60元。这笔交易将由中国银行促成。

彭博社报道称，巴基斯坦此举不仅符合俄罗斯希望摆脱美元和欧元出口的愿望，也有利于推动人民币国际化，以削弱美元在国际社会的主导地位；使用人民币进口石油对巴基斯坦也有好处，因为巴基斯坦严重依赖能源进口，该国也在尝试重启国际货币基金组织的65亿美元救助计划，避免该国陷入债务违约的境地。

中、印两大俄罗斯石油进口国已逐渐使用人民币、卢布或迪拉姆（阿联酋的货币）支付进口产品。在全球贸易市场中，人民币相比美元虽仍微不足道，但似乎正获得牵引力。如全球最大的硬木纸浆生产商、巴西企业Suzano SA正考虑以人民币向中国出售其产品；孟加拉最近也与俄罗斯达成协议，一座位于达卡的核电站建造所需的3亿美元款项将以人民币结算。